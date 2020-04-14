Постепенно выяснилось, что в режиме автоматического разгона процессор Intel Core i9-10900K сможет поднимать до 5.3 ГГц частоту одного ядра, а если повезёт, то и нескольких. Предварительные данные говорят, что и для ручного режима разгона этот рубеж будет определяющим. Понятно, что предельная частота конкретного разгоняемого процессора будет определяться не только свойствами «на уровне кремния», но и возможностями системы охлаждения.

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Представители сайта Gamers Nexus из уст одного из системных интеграторов уже получили информацию о том, что десятиядерные модели Comet Lake-S подверглись компоновочной оптимизации с целью улучшения свойств теплопроводности. Как сообщалось ранее, кремниевый кристалл процессора оказался сильнее утоплен в печатную плату, крышка теплораспределителя тоже должна оказаться ближе к подложке, чтобы сократить зазор и уменьшить толщину термоинтерфейса. Достоверность этой части информации представители ресурса призвали не оспаривать, поскольку очень уверены в надёжности сохраняющего анонимность источника.

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Источник изображения: Intel, VideoCardz

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Попутно они делятся другой информацией из не менее надёжного источника. Инженерные образцы десятиядерных процессоров Intel Comet Lake-S, по их словам, способны и в ручном режиме разгона достигать частот около 5.2–5.3 ГГц. Какое охлаждение при этом используется, не уточняется, но ясно, что не водоблок в составе производительной системы жидкостного охлаждения. Напряжение питания ядра при этом не превышает 1.3 В. Количество активных ядер на такой частоте остаётся за кадром, но оно вряд ли обязательно достигает десяти штук. Ещё при создании восьмиядерных моделей Coffee Lake Refresh из 14-нм техпроцесса были выжаты все соки, и надеяться на существенное улучшение потенциала в случае с Comet Lake-S было бы наивно – тем более, что и количество ядер увеличилось до десяти.