Тайваньская компания AeroCool расширила ассортимент корпусов для персональных компьютеров. Производитель представил на российском рынке три новых линейки, которые называются Ore, Glider и Menace. Все новинки поступят в продажу в середине апреля текущего года.Корпусы AeroCool Ore отличаются продвинутыми возможностями охлаждения при доступной цене. На фронтальной стороне установлено три 120-миллиметровых кулера Saturn с RGB-подсветкой и сетчатый материал. Дополнительный вентилятор можно разметить на тыльной стороне корпуса. Для охлаждения видеокарты предусмотрено место под установку двух 120-миллиметровых кулеров.Корпус Ore-A отличается акриловой прозрачной боковой стороной. В Ore-G боковая панель оформлена закалённым стеклом. Корпусы AeroCool Ore поддерживают установку системы жидкостного охлаждения и графических ускорителей длиной до 37,1 см. Максимальная высота процессорного кулера составляет 15,5 см.Линейка AeroCool Glider призвана заменить на рынке сразу две серии корпусов – Blot и Shard. Новинки имеют сетчатый дизайн, который обеспечивает пропускание воздуха. Как и в случае с корпусами предыдущей линейки, боковая панель может быть изготовлена из акрила или закалённого стекла.В корпуса Glider можно устанавливать графические адаптеры длиной до 32,5 см, тогда как высота процессорного кулера равна 15,7 см. Также стоит отметить возможность установки системы жидкостного охлаждения как спереди, так и сзади и наличие двух 120-миллиметровых кулеров с подсветкой RGB.Наконец, корпуса AeroCool Menace имеют сходство с серией Cylon. Здесь есть сетчатая лицевая сторона и боковая панель из закалённого стекла. Корпуса Menace отличаются количеством предустановленных кулеров. Покупателям доступны версии Menace Saturn FRGB и Menace Saturn RGB с одним и двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, оборудованными фиксированной подсветкой.На корпусах установлена отдельная клавиша, которая отвечает за регулировку подсветки. С её помощью можно переключаться между режимами, число которых составляет 13. В корпусах AeroCool Menace есть место для видеокарт длиной до 31,7 см. Максимальная высота процессорного кулера – 15,7 мм. Место под систему жидкостного охлаждения есть как спереди, так и на тыльной стороне корпуса.