AeroCool представила в России три линейки недорогих корпусов для ПК
Тайваньская компания AeroCool расширила ассортимент корпусов для персональных компьютеров. Производитель представил на российском рынке три новых линейки, которые называются Ore, Glider и Menace. Все новинки поступят в продажу в середине апреля текущего года.
Корпусы AeroCool Ore отличаются продвинутыми возможностями охлаждения при доступной цене. На фронтальной стороне установлено три 120-миллиметровых кулера Saturn с RGB-подсветкой и сетчатый материал. Дополнительный вентилятор можно разметить на тыльной стороне корпуса. Для охлаждения видеокарты предусмотрено место под установку двух 120-миллиметровых кулеров.
Корпус Ore-A отличается акриловой прозрачной боковой стороной. В Ore-G боковая панель оформлена закалённым стеклом. Корпусы AeroCool Ore поддерживают установку системы жидкостного охлаждения и графических ускорителей длиной до 37,1 см. Максимальная высота процессорного кулера составляет 15,5 см.
Линейка AeroCool Glider призвана заменить на рынке сразу две серии корпусов – Blot и Shard. Новинки имеют сетчатый дизайн, который обеспечивает пропускание воздуха. Как и в случае с корпусами предыдущей линейки, боковая панель может быть изготовлена из акрила или закалённого стекла.
В корпуса Glider можно устанавливать графические адаптеры длиной до 32,5 см, тогда как высота процессорного кулера равна 15,7 см. Также стоит отметить возможность установки системы жидкостного охлаждения как спереди, так и сзади и наличие двух 120-миллиметровых кулеров с подсветкой RGB.
Наконец, корпуса AeroCool Menace имеют сходство с серией Cylon. Здесь есть сетчатая лицевая сторона и боковая панель из закалённого стекла. Корпуса Menace отличаются количеством предустановленных кулеров. Покупателям доступны версии Menace Saturn FRGB и Menace Saturn RGB с одним и двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, оборудованными фиксированной подсветкой.
На корпусах установлена отдельная клавиша, которая отвечает за регулировку подсветки. С её помощью можно переключаться между режимами, число которых составляет 13. В корпусах AeroCool Menace есть место для видеокарт длиной до 31,7 см. Максимальная высота процессорного кулера – 15,7 мм. Место под систему жидкостного охлаждения есть как спереди, так и на тыльной стороне корпуса.
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