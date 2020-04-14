OUKITEL даёт возможность выиграть смартфон OUKITEL C18 Pro
Компания OUKITEL анонсировала новый недорогой смартфон. Он называется OUKITEL C18 Pro и поступит в продажу 20 апреля по низкой цене под слоганом "Разделяй правду и подделку".
В одном из роликов китайская компания сравнила свою новинку стоимостью 150 долларов со смартфоном Xiaomi Mi CC9 Pro, который оборудован 108-мегапиксельной камерой и предлагается по цене 380 долларов. Представитель OUKITEL заявляет, что во многих телефонах отдельные макрокамеры на самом деле имеют не такие параметры, как заявлено на бумаге.
В ролике, в котором сравниваются возможности макросъёмки OUKITEL C18 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro, можно заметить, что герой данной заметки фотографирует лучше, чем модель конкурента. При этом смартфон компании Xiaomi стоит в два с половиной раза дороже.
В OUKITEL C18 Pro разрешение основной камеры составляет 16 Мп + 5 Мп + 8 Мп. 8-мегапиксельный модуль имеет широкоугольную оптику. Производитель подчёркивает, что заявленные параметры камеры соответствуют действительности. Также модель поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта для повышения качества фотографий.
В смартфоне установлен дисплей диагональю 6,55 дюйма. Вместимость встроенного накопителя составила 64 ГБ, а оперативной памяти предусмотрено 4 ГБ. Также стоит отметить наличие аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, слота для карты памяти и сканера отпечатков пальцев. Больше информации вы сможете найти по этой ссылке.
Вместе со стартом продаж смартфона компания объявит десять счастливчиков, которые получат OUKITEL C18 Pro бесплатно. Ознакомиться с деталями розыгрыша "Разделяй правду и подделку" и принять в нём участие можно по этой ссылке.
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