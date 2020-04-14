Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Спрос на смартфоны в Китае восстановился до 80% от нормы

+
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Взоры всех стран мира сейчас обращены на Китай в поисках закономерностей, характерных для периода, который наступит после завершения острой фазы пандемии коронавируса. Приводимая Reuters статистика CAICT, например, уже позволяет судить о темпах восстановления местного рынка смартфонов.

реклама

Источник изображения: MacRumors

реклама

По сравнению с февралём текущего года, объёмы поставок смартфонов на внутреннем рынке КНР увеличились в три с лишним раза до 21 млн экземпляров, что примерно на 20% ниже результата прошлого марта. Финансовый директор Xiaomi при оглашении результатов квартала тоже заявил, что спрос на смартфоны успел восстановиться до 80-процентного уровня. Компании Apple удалось в марте увеличить количество отгруженных китайским потребителям iPhone в пять раз по сравнению с февралём, до 2,5 млн устройств.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны аналитика apple iphone
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Спрос на смартфоны в Китае восстановился до 80% от нормы
+
Материнские платы для серверных Intel Ice Lake могут задержаться
+
В очередной раз звучат слухи о размещении HiSilicon заказов на мощностях SMIC
+
Что немцу хорошо: GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
1
IDC: рынок ПК завершил первый квартал снижением объёмов на 9,8%
+
Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
5

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 134
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 89
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
134
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
28
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
16
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
25
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
6

Сейчас обсуждают

Твоя мамка__
14:08
Без hdr+ не нужно ибо эта фича в gcam выводит фото на новый уровень
Google Camera Go радикально улучшит фотографии на дешевых смартфонах
Валентин Журик
14:07
У брэнда биквайт тишина только в названии. Так обычные по уровню шума комплектующие с адекватным соотношением цена/качество. В 2020 году в систему претендующую на тишину не ставил бы харды.
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Андрей А.
14:07
Ну вторжение то он пережил. Хотя ремастер будет только насчет графония и физики, и может добавят пару сцен заставок дабы дополнить сюжет. Хотя конечно что бы они не делали, эпичность первого крайзиса ...
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
hihimik
14:05
В 3-ей части скорее всего Номад лежал на столе в лаборатории, где с них здирали костюмы.
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
Me4tatelI&gt;
14:04
как бы 2й сх уже другая игра играл ее на пк вроде помню сильно тормозило сейчас вспоминаю и не понимаю че я в нее вообще играл и терпел?)) кучу концовок только по видео смотреть есть желание переигрыв...
Новый Silent Hill могут представить уже в этом году
Me4tatelI&gt;
14:03
поддержку вести видимо не хотят его андроид приложений)) там конечно не зоопарк из "шкур" как в смартфонах, но все равно хотя вообще хромобуки продают?
Google меняет некоторые Android-приложения на веб-приложения в системе Chrome OS
mimigen
14:00
DCI имеет отношение к разрешению мониторов. 1920×1080 всегда было FHD и все. Иногда, действительно по маркетинговым и прочим соображениям его ошибочно или надуманно называли 2К, что не является правил...
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
Заглот
13:58
главное промокод "НЕЛОХ" ввести
PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
Kyle Reeze
13:56
Мы ничего не знаем о судьбе главного героя первой части - Номада. Поэтому, не мудрено, что сиквел обязан выйти. Вот только когда.
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
Arseny Lobashevsky
13:53
За внешний вид внутри собранного корпуса ставлю твердую 4. Но, за подбор комплектующих - КОЛ. Явно прослеживается либо незнание, либо оно же. Адекватные люди рабочие станции составляют из ryzen 9 или ...
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем