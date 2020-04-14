Взоры всех стран мира сейчас обращены на Китай в поисках закономерностей, характерных для периода, который наступит после завершения острой фазы пандемии коронавируса. Приводимая Reuters статистика CAICT, например, уже позволяет судить о темпах восстановления местного рынка смартфонов.

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Источник изображения: MacRumors

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По сравнению с февралём текущего года, объёмы поставок смартфонов на внутреннем рынке КНР увеличились в три с лишним раза до 21 млн экземпляров, что примерно на 20% ниже результата прошлого марта. Финансовый директор Xiaomi при оглашении результатов квартала тоже заявил, что спрос на смартфоны успел восстановиться до 80-процентного уровня. Компании Apple удалось в марте увеличить количество отгруженных китайским потребителям iPhone в пять раз по сравнению с февралём, до 2,5 млн устройств.