Представители сайта 3DCenter провели серьёзную работу по анализу статистики проданных немецким интернет-магазином MindFactory видеокарт в первом квартале. Полученная картина может удивить российского обывателя, но за первые три месяца этого года 74% выручки данный магазин получил от реализации видеокарт стоимостью от 250 до 900 евро, с учётом местного НДС в размере 19%.

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Источник изображения: 3DCenter

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В сегменте видеокарт дороже 500 евро доминирует продукция NVIDIA, причём более 65% всей выручки магазина определяли именно носители архитектуры Turing. Вся продукция NVIDIA в первом квартале формировала 58,3% продаж в натуральных показателях и 67,6% в денежном выражении.

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Источник изображения: 3DCenter

Самыми популярными моделями оказались GeForce RTX 2070 SUPER, которая в показателях выручки оттянула на себя почти четверть всех денежных поступлений магазина, а также Radeon RX 5700 XT, который занял 14,1% всех проданных видеокарт в натуральном выражении. Самое интересное, что среди видеокарт стоимостью менее 100 евро доминирование NVIDIA тоже ярко выражено (82,4%). Основные продажи AMD сконцентрированы в диапазоне цен от 100 до 500 евро.