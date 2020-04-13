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Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением

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Тайваньская компания Palit презентовала на российском рынке графический адаптер GeForce GTX 1650 KalmX. Модель отличается наличием пассивного охлаждения. Новая видеокарта, построенная на GPU поколения Turing, в силах обеспечить одновременно достойный уровень производительности и бесшумную работу.



Видеокарта оборудована двумя никелированными тепловыми трубками, тогда как медное основание радиатора способствует эффективному отводу тепла. Анонсированный ускоритель может похвастаться первым на рынке пассивным кулером. Новинка может быть установлена в корпус компактных размеров, поскольку она не требует дополнительного внешнего питания.



По словам разработчиков, GeForce GTX 1650 KalmX на 70% мощнее, чем GeForce GTX 1050. Производительность по сравнению с GeForce GTX 950 выросла примерно вдвое.



Несмотря на повышение быстродействия, разработчикам удалось снизить энергоэффективность приблизительно в полтора раза в сравнении с графическими ускорителями прошлого поколения. Потребление новинки – 75 Вт.



Новая архитектура потоковых процессоров увеличивает эффективность обработки игровой графики и повышает качество картинки. Официальная стоимость Palit GeForce GTX 1650 KalmX в России составила 12 500 рублей.
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AloneInTheDuck
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Kasyan
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Ага, только куртка её скуколдил до 2070 Super, благодаря "оптимизации" дров! https://youtu.be/UKnxbfV68Is
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Kasyan
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Если у вас нет 1500$ на сборку - то забудьте о процессорах дороже, чем Ryzen 5 1600AF
Kasyan
15:00
Судя по их слайду, в том году уже должен был выйти 3-4 нм! https://i.ytimg.com/vi/JmnW-r-HVpU/maxresdefault.jpg
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ProActive
14:52
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