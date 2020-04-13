Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
Тайваньская компания Palit презентовала на российском рынке графический адаптер GeForce GTX 1650 KalmX. Модель отличается наличием пассивного охлаждения. Новая видеокарта, построенная на GPU поколения Turing, в силах обеспечить одновременно достойный уровень производительности и бесшумную работу.
Видеокарта оборудована двумя никелированными тепловыми трубками, тогда как медное основание радиатора способствует эффективному отводу тепла. Анонсированный ускоритель может похвастаться первым на рынке пассивным кулером. Новинка может быть установлена в корпус компактных размеров, поскольку она не требует дополнительного внешнего питания.
По словам разработчиков, GeForce GTX 1650 KalmX на 70% мощнее, чем GeForce GTX 1050. Производительность по сравнению с GeForce GTX 950 выросла примерно вдвое.
Несмотря на повышение быстродействия, разработчикам удалось снизить энергоэффективность приблизительно в полтора раза в сравнении с графическими ускорителями прошлого поколения. Потребление новинки – 75 Вт.
Новая архитектура потоковых процессоров увеличивает эффективность обработки игровой графики и повышает качество картинки. Официальная стоимость Palit GeForce GTX 1650 KalmX в России составила 12 500 рублей.
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