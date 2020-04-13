Только ленивый ещё не говорил о том, что в условиях пандемии смартфоны не являются товаром первостепенной важности, а потому производители начали ощущать падение спроса на новые модели. По информации DigiTimes, компании Samsung и Huawei сократили объёмы заказов на комплектующие, необходимые для выпуска своих новых смартфонов с поддержкой сетей 5G.

реклама

Источник изображения: Apple

реклама

Некоторое оживление рынка смартфонов намечается только в Китае, где власти уже не стесняются говорить о контроле над распространением коронавируса. Но и здесь потребители отдают предпочтение более доступным смартфонам с поддержкой 5G, которых на рынке пока не так много.

Производственные партнёры Apple готовы наладить поставки необходимых для производства 5G-версий iPhone компонентов в срок, но теперь всё чаще звучат слухи о намерениях компании задержать их дебют как минимум на месяц.