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Смартфоны Samsung и Huawei с поддержкой 5G не пользуются достаточным спросом

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Только ленивый ещё не говорил о том, что в условиях пандемии смартфоны не являются товаром первостепенной важности, а потому производители начали ощущать падение спроса на новые модели. По информации DigiTimes, компании Samsung и Huawei сократили объёмы заказов на комплектующие, необходимые для выпуска своих новых смартфонов с поддержкой сетей 5G.

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Источник изображения: Apple

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Некоторое оживление рынка смартфонов намечается только в Китае, где власти уже не стесняются говорить о контроле над распространением коронавируса. Но и здесь потребители отдают предпочтение более доступным смартфонам с поддержкой 5G, которых на рынке пока не так много.

Производственные партнёры Apple готовы наладить поставки необходимых для производства 5G-версий iPhone компонентов в срок, но теперь всё чаще звучат слухи о намерениях компании задержать их дебют как минимум на месяц.

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смартфоны samsung apple huawei 5g apple iphone
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