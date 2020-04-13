Бодрящим сюжетом из пятничного эфира врывается в нашу новостную ленту очередной эпизод The Bring Up, подготовленный маркетологами подразделения AMD в Техасе. Гостем студии на этот раз стала Лора Смит (Laura Smith), старший директор Radeon Technologies Group.

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Источник изображения: YouTube, AMD

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Затянутое вступление с рассказом о важности командной работы при разработке игровых решений и самих игр, о влиянии обучения в школе на мотивацию самой Лоры Смит, перечисление рода занятий и увлечений её мужа и двух сыновей – вся эта информация безвозвратно похитит около десяти минут жизни зрителя соответствующего видеоролика. Одно из немногих деловых замечаний – это напоминание о готовности AMD внедрить трассировку лучей в своих продуктах ровно в тот момент, когда это перестанет серьёзно снижать быстродействие в играх.

Уже в завершающей фазе беседы ведущие спросили у Лоры, что следует понимать под «большим Navi», который глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала представить до конца текущего года. Тщательно подбирая слова и формулировки, Лора Смит объяснила, что Big Navi будет выступать в том ценовом сегменте, где продукция AMD с архитектурой RDNA сейчас не представлена. Если предыдущие продукты семейства ориентировались на комфортную игру в разрешениях до 1440p включительно, то «большой Navi» поднимет эту планку. Ведущие затем пояснили, что у них в течение года ещё будет повод встретиться с Лорой для обсуждения подобных вопросов, а выдавать информацию они будут строго дозированно.