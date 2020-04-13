Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p

5
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Бодрящим сюжетом из пятничного эфира врывается в нашу новостную ленту очередной эпизод The Bring Up, подготовленный маркетологами подразделения AMD в Техасе. Гостем студии на этот раз стала Лора Смит (Laura Smith), старший директор Radeon Technologies Group.

реклама

Источник изображения: YouTube, AMD

реклама

Затянутое вступление с рассказом о важности командной работы при разработке игровых решений и самих игр, о влиянии обучения в школе на мотивацию самой Лоры Смит, перечисление рода занятий и увлечений её мужа и двух сыновей – вся эта информация безвозвратно похитит около десяти минут жизни зрителя соответствующего видеоролика. Одно из немногих деловых замечаний – это напоминание о готовности AMD внедрить трассировку лучей в своих продуктах ровно в тот момент, когда это перестанет серьёзно снижать быстродействие в играх.

Уже в завершающей фазе беседы ведущие спросили у Лоры, что следует понимать под «большим Navi», который глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала представить до конца текущего года. Тщательно подбирая слова и формулировки, Лора Смит объяснила, что Big Navi будет выступать в том ценовом сегменте, где продукция AMD с архитектурой RDNA сейчас не представлена. Если предыдущие продукты семейства ориентировались на комфортную игру в разрешениях до 1440p включительно, то «большой Navi» поднимет эту планку. Ведущие затем пояснили, что у них в течение года ещё будет повод встретиться с Лорой для обсуждения подобных вопросов, а выдавать информацию они будут строго дозированно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты navi rdna 2 big navi navi 2x
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Quanta Computer в марте увеличила поставки ноутбуков почти в четыре раза
+
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
5
Продажи процессоров Intel Comet Lake-S могут начаться 13 мая
2
Коронавирус не помешал Yangtze Memory отгрузить первые 128-слойные микросхемы 3D NAND партнёрам
1
В 2022 году Intel представит полный ассортимент 7-нм продуктов
8
Эффективность приложения для отслеживания контактов при пандемии будет зависеть от доброй воли инфицированных
4
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
123

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 62
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 75
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
9 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отключаем траву в Red Dead Redemption 2
28
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
75
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
33
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
33
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
3
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
2

Сейчас обсуждают

Зю
10:38
Забросил, когда потребовали привязать номер телефона
ICQ снова в строю. Mail.ru Group обновили мессенджер и сделали его более современным
Ханыга
10:36
Почему у рязани доп. 2 ядра не приносят профита?
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Гал Неле
10:35
Боже мой, я будто с 2012 разговариваю...
Создатель легендарных игр Doom и Quake Джон Кармак рассказал о покупке нового компьютера – сменил медленный Intel на быстрый AMD
smaximaa
10:31
Чувство самоуспокоения, что твоя любимка ничем не хуже любимки из вражеского стана)) Ну а если серьёзно, то я не считаю себя фанатиком. Покупаю железо исходя из критерия цена/производительность несмот...
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Арчибальдо Урцайт
10:30
Сколько потоков нужно экселю олеговичу?
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
terenty79
10:26
Потому что про это в новостях постоянно всплывает данная инфа. снова и снова. то у одного отняли, то у другого в кафе похитили, то сам потерял или в такси оставил, то угнали ламборджини зарегистрирова...
Лучшие видеокарты весны 2020 года за разумные деньги от экспертов Рcgamesn
FELSHER
10:25
Вин7 в 2020м году? А что не ХР? 1 балл!
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
Shock Memes
10:19
Ну так делают, паралельно ремейкам выходят 7-8 части
СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
Hyper666
10:19
делать надо а не ориентироваться
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
cibershot
10:18
И ценник будет ипануца. Сейчас даже 4к мало кому нужны мониторы
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем