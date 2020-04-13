Вездесущий сайт WCCFTech сделал важное пояснение вокруг широко обсуждаемой даты 27 мая – в этот день начнутся продажи материнских плат на основе чипсетов Intel W480, H470, B460 и H410. Флагманские платы на основе Intel Z490 получили право появиться на полках магазинов двумя неделями ранее – 13 мая текущего года.

реклама

Источник изображения: WCCFTech

реклама

Без совместимых процессоров новым материнским платам на рынке делать нечего, поэтому они появятся в продаже 13 мая, а не 27-го, как считалось ранее. Впрочем, это не значит, что данное событие произойдёт синхронно во всех магазинах мира – сейчас логистические сложности на график поставок комплектующих влияют очень сильно.