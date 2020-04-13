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Коронавирус не помешал Yangtze Memory отгрузить первые 128-слойные микросхемы 3D NAND партнёрам

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Флагман китайской полупроводниковой промышленности, основанная в 2016 году компания Yangtze Memory Technologies, по воле судьбы оказалась в самом эпицентре вспышки коронавируса в Китае, но при этом не прекращала работу благодаря специальному разрешению правительства. Конечно, масштабы деятельности на период карантина пришлось ограничить, но теперь компания полна сил, и по-прежнему обещает наладить массовое производство 128-слойных микросхем памяти типа 3D NAND к концу текущего года, как отмечает Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Tsinghua Unigroup

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Такие амбиции ставят Yangtze Memory в один ряд с мировыми лидерами типа Samsung, Kioxia (бывшая Toshiba), Micron и SK Hynix. По сути, китайский конкурент догонял их, буквально перепрыгивая через две ступени – от выпуска 96-слойной памяти в компании отказались, чтобы сразу перейти от 64 к 128 слоям. Образцы 128-слойной памяти типа 3D NAND уже получены партнёрами и клиентами китайского производителя. По состоянию на 10 апреля Yangtze Memory удалось вернуться к обычному режиму работы после ограничительных мер, которые затронули Ухань, где расположено предприятие компании.

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Теги

полупроводники коронавирус 3d nand yangtze memory
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