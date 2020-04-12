Технические подробности о работе предложенного Apple и Google механизма контроля за распространением коронавируса появились на страницах сайта ArsTechnica. Напомним, отраслевые гиганты хотят к началу мая запустить программное средство отслеживания контактов обладателей смартфонов, которое поможет определять людей, попавших в зону риска, чтобы своевременно их информировать о необходимости пройти проверку на заражение коронавирусом.

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Источник изображения: Google

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Средства диагностики коронавирусной инфекции сейчас активно разрабатываются и выпускаются, но их всё равно не хватает для масштабного тестирования населения в условиях пандемии. Корпорации Google и Apple предложили принцип мониторинга контактов пользователей смартфонов на базе их операционных систем, который не нарушал бы принципы защиты персональной информации, и не требовал бы использования данных о географической позиции смартфона.

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Источник изображения: Google

По замыслу разработчиков, смартфоны пользователей будут при сближении, достаточном для подключения по протоколу Bluetooth, обмениваться обезличенными метками, тем самым накапливая информацию о контактах человека с окружающими за двухнедельный период. Если у кого-то из пользователей будет диагностирован коронавирус, он добровольно сможет отправить на сервер специализированной правительственной организации историю своих контактов в обезличенной форме за 14 дней.

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Смартфоны всех остальных пользователей будут периодически подгружать из «облака» метки тех пользователей, с которыми они за последнее время находились на небольшом удалении. Как только в этой базе будут найдены метки человека с подтверждённым фактом заражения COVID-19, все его контактёры получат соответствующее уведомление на смартфон с предложением принять меры самоизоляции и пройти тест на заражение. У экспертов в области информационной безопасности такой вариант реализации слежения вызывает ряд вопросов, несмотря на кажущуюся анонимность. Более того, базы меток, регулярно скачиваемых с сервера, могут становиться достаточно объёмными, что накладывает дополнительную нагрузку на сети передачи данных. Следует также учитывать, что самоидентификация людей с подтверждённым диагнозом останется исключительно их правом, но не обязанностью. Не исключены и факты ложной тревоги из-за попадания в зону действия Bluetooth смартфонов соседей, которые проживают в одном здании, но никак не контактируют друг с другом.