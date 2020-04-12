AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
Никакой кризис не помешает AMD обновлять свои маркетинговые материалы. Напротив, любой кризис – это время новых возможностей, и их компания намеревается использовать с выгодой для бизнеса. В профильном разделе сайта появилась брошюра с описанием сегментирования центральных и графических процессоров марки. Особого внимания заслуживает таблица с видеокартами.
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рекламаВ традиционной форме AMD объясняет, на что могут рассчитывать владельцы тех или иных видеокарт. Radeon VII до сих пор является «царём горы», которому по плечу любые задачи. В полном составе предстало семейство Navi – по крайней мере, если говорить об уже представленных графических решениях. Становится понятно, что серия Radeon RX 5600 ещё худо-бедно подходит для трансляции игр в режиме реального времени, но обладателям видеокарт серии Radeon RX 5500 об этом и помышлять не следует.
Кстати, возвращаясь к Radeon VII, можно отметить ориентацию этого продукта на игры с разрешением 4K. Уместно будет вспомнить, что в конце января представители AMD говорили о способности будущего продукта Big Navi блеснуть в аналогичной сфере применения. По крайней мере, такое позиционирование позволяет понять, что будущий флагман AMD по быстродействию не уступит Radeon VII. Анонс графических решений с архитектурой RDNA 2 должен состояться во втором полугодии.
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