Издание PCGamesN поделилось пусть и не очень содержательными, но интересными подробностями о возможностях флагманской видеокарты семейства Navi, анонс которой в течение этого года уже дважды за январь пообещала организовать глава AMD Лиза Су (Lisa Su). Как выясняется, на посвящённом выходу на рынок Radeon RX 5600 XT брифинге представитель маркетинговой службы AMD Митхун Чандрасехар (Mithun Chandrasekhar) заявил о намерениях компании сделать «большую Navi» лидером рынка в сегменте игр с разрешением 4K.

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Источник изображения: AMD

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Серия Radeon RX 5xxx, по его словам, покрывает потребности игрового рынка на 90%, поскольку предлагает достойное быстродействие в разрешениях 1440p и 1080p. Более того, он подчеркнул, что AMD готовит продукт, способный демонстрировать достойное быстродействие в разрешении 4K. Успех новинки в графическом секторе будет почти таким же, как у процессоров Ryzen в момент их выхода. Не иначе, AMD готовит реванш в графическом сегменте.