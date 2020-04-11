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Коронавирус больше помешал, чем помог: поставки ПК упали на 8%

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Компания Canalys уже опубликовала статистику по рынку настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций. По словам источника, в первом квартале во всём мире было поставлено 53,7 млн изделий соответствующих типов. Это на 8% меньше, чем годом ранее, и заметный подъём спроса из-за вспышки коронавируса остался в значительной степени неудовлетворённым.

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Источник изображения: Canalys

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Фактически, рынок столкнулся с самым сильным снижением объёмов поставок с первого квартала 2016 года. Вспышка коронавируса нарушила деятельность производственных предприятий, внесла коррективы в логистику. Отрасль просто не смогла справится с резким ростом спроса на товары, необходимые для организации удалённой работы. Помимо ноутбуков и планшетов, повышенным спросом пользовались мониторы и принтеры, точки доступа, веб-камеры и головные гарнитуры. Программное обеспечение тоже вошло в перечень статей расходов, которые в домохозяйствах выросли в связи с переходом на удалённую работу и дистанционное образование.

За пределами первого квартала авторы исследования не видят причин для сохранения повышенного спроса на эти виды товаров. Глобальный экономический кризис начнёт диктовать свои приоритеты. По итогам первого квартала производители ПК и ноутбуков могут отчитаться о росте нормы прибыли, потому что скачок спроса в условиях дефицита спровоцировал рост цен. Процессоров Intel производителям по-прежнему не хватало, это в какой-то степени помогло AMD. Крупнейшим производителем ПК осталась Lenovo с 23,9% рынка, на втором месте HP Inc. с 21,8% рынка, замыкает тройку лидеров Dell с 19,6% рынка. Только этой компании за год удалось укрепить свои рыночные позиции.

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amd intel аналитика lenovo dell коронавирус hp inc.
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