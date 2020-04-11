XFX зарезервировала под обозначения видеокарт индексы до RX 9900 включительно
Не секрет, что базу данных на портале ЕЭК многие компании используют для декларирования даже тех продуктов, которые фактически не существуют и даже не будут существовать. Это просто позволяет сократить затраты на сертификацию, если все потенциальные новинки декларировать общим списком с уже поставляемыми товарами. Например, компания XFX в пятницу отличилась регистрацией на портале ЕЭК внушительной номенклатуры обозначений видеокарт на базе графических процессоров AMD, которых даже не существует в природе.
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рекламаСледует понимать, как XFX обозначает свои видеокарты семейства Radeon. Пара символов «RX» обозначает «Radeon RX», далее следует цифровой индекс, обозначающий серию видеокарт (57 для Radeon RX 5700, например), далее идёт пара символов, обозначающих модель. Если это старшая модель в серии, то используется сочетание символов «XT», если младшая, то «XL».
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В новой заявке XFX зарегистрировала индексы с таким запасом, что они простираются от Radeon RX 5800 до Radeon RX 9900. Выйдут ли в обозримом будущем одноимённые видеокарты – вопрос открытый, но XFX хотя бы уже «застолбила место».
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