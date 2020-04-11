Процессоры Intel Comet Lake-S эволюционировали до пятого степпинга
Японские блогеры со страниц Twitter в канун первой фазы анонса настольных 14-нм процессоров Intel семейства Comet Lake-S подмечают, что инженерные образцы в своём развитии прошли не самый короткий путь. Если в ноябре они относились к степпингу 1 в трактовке CPU-Z, то в феврале в базе данных Geekbench уже оставляли свои следы процессоры степпинга 4, а к апрелю возникли первые упоминания о процессорах степпинга 5.
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рекламаЛюбые процессоры до своего выхода на рынок меняют несколько ревизий, но в случае с семейством Comet Lake-S ожидание несколько затянулось, поэтому «родословная» получилась достаточно обширной. По всей видимости, в серию пойдут именно процессоры, относящиеся к условному степпингу 5.
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