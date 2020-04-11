AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
Давно известно, что фирменные охладители Wraith Prism компании AMD поставляет один из производителей систем охлаждения. Покупатели данных систем охлаждения свежих партий на страницах Reddit отмечают, что с недавних пор термоинтерфейс на подошву основания радиатора наносится новым способом.
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рекламаРаньше это был сплошной квадрат, который формировался при помощи специального шаблона, теперь у слоя термоинтерфейса ячеистая структура, напоминающая соты. Скорее всего, новый способ нанесения позволяет экономить термоинтерфейс, и при этом не создавать избыточное сцепление радиатора с крышкой процессора, затрудняющее последующий демонтаж. На эффективности отвода тепла данное изменение никак сказаться не должно, поскольку у AMD нет оснований сознательно идти на ухудшение характеристик.
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