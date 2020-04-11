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AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе

9
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Давно известно, что фирменные охладители Wraith Prism компании AMD поставляет один из производителей систем охлаждения. Покупатели данных систем охлаждения свежих партий на страницах Reddit отмечают, что с недавних пор термоинтерфейс на подошву основания радиатора наносится новым способом.

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Источник изображения: Reddit, Flying-T

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Раньше это был сплошной квадрат, который формировался при помощи специального шаблона, теперь у слоя термоинтерфейса ячеистая структура, напоминающая соты. Скорее всего, новый способ нанесения позволяет экономить термоинтерфейс, и при этом не создавать избыточное сцепление радиатора с крышкой процессора, затрудняющее последующий демонтаж. На эффективности отвода тепла данное изменение никак сказаться не должно, поскольку у AMD нет оснований сознательно идти на ухудшение характеристик.

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Теги

amd охлаждение процессора термоинтерфейс wraith prism
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warmuza
00:25
ну то корсар, А ЭТО АМД
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
Николай Басенко
00:25
ну тут не только экономия, еще куча идивидов которые вырывали процессор с кулером из-за избытка пасты
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
lesik78
00:24
днище
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Alex Vetrov
00:24
Ничего нового, корсар так пасту уже "вечность" наносит.
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
warmuza
00:24
ДА
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
lesik78
00:22
стереть к чертям и нанести нормальный, так как себе нравится
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
DiLouk
00:22
Недостаток пасты плохо сказывается, если что
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
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