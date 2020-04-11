Давно известно, что фирменные охладители Wraith Prism компании AMD поставляет один из производителей систем охлаждения. Покупатели данных систем охлаждения свежих партий на страницах Reddit отмечают, что с недавних пор термоинтерфейс на подошву основания радиатора наносится новым способом.

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Источник изображения: Reddit, Flying-T

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Раньше это был сплошной квадрат, который формировался при помощи специального шаблона, теперь у слоя термоинтерфейса ячеистая структура, напоминающая соты. Скорее всего, новый способ нанесения позволяет экономить термоинтерфейс, и при этом не создавать избыточное сцепление радиатора с крышкой процессора, затрудняющее последующий демонтаж. На эффективности отвода тепла данное изменение никак сказаться не должно, поскольку у AMD нет оснований сознательно идти на ухудшение характеристик.