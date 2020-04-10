Формировать повестку дня в канун публикации квартальных отчётов продолжает сайт DigiTimes. Сообщается, что компания Asustek Computer по итогам первого квартала столкнулась со снижением выручки, но оно не было таким серьёзным как ожидалось. Прогнозы рисовали заметное снижение в размере 30%, а фактическое снижение выручки в годовом сравнении составило 17,55%.

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Источник изображения: Asus

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Мартовская выручка в годовом сравнении сократилась на 31,05%. Руководство Asustek Computer продолжает считать, что влияние вспышки коронавируса на бизнес компании будет краткосрочным. В первом квартале компания уже успела почувствовать рост спроса на товары и компоненты, используемые китайскими потребителями для удалённой работы и дистанционной учёбы. По всей видимости, за пределами Китая эта тенденция получит развитие во втором квартале.