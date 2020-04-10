Компания TSMC долгое время не хотела снижать прогноз по выручке на первый квартал из-за возможных последствий вспышки коронавируса, и предварительные итоги периода, опубликованные сайтом DigiTimes, позволяют понять, почему это так происходило. За март выручка TSMC выросла до $3,78 млрд, что на 42,4% больше итога аналогичного периода предыдущего года. Если же рассматривать выручку за первый квартал в целом, то она выросла до $10,33 млрд, на 42% по сравнению с прошлым годом.

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Источник изображения: TSMC

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Фактически, TSMC выручила за первый квартал даже больше, чем рассчитывала, не говоря уже о каком-либо снижении. Очевидно, в условиях консолидации рынка контрактного производства полупроводников TSMC может прекрасно себя чувствовать даже в периоды нестабильности мировой экономики. В прошлом году не раз приходилось слышать, что квот на передовые техпроцессы не хватает на всех клиентов TSMC, и кому-то заказы приходится ожидать до шести месяцев. По всей видимости, порождённый коронавирусом кризис просто сократил очереди, а денег у TSMC меньше не стало.

Не жалуется на жизнь и конкурирующая компания UMC. В марте её тоже удалось увеличить выручку на 41,1% до $485 млн. За весь квартал выручка составила $1,4 млрд, что на 29,7% выше итогов аналогичного периода прошлого года. TSMC полный отчёт о результатах первого квартала представит уже 16 апреля, UMC сделает это не ранее 27 апреля.