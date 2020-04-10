Коронавирус может вызвать дефицит серверных комплектующих
Благодатную с точки зрения актуальности «эпидемиологическую динамику» популярный тайваньский ресурс DigiTimes в пятницу охватывает с двух направлений. Во-первых, он отмечает, что производители памяти начали перебрасывать силы на серверное направление, но делают они это в ущерб сегменту смартфонов, на котором спрос всё равно снизился в силу причин, порождённых коронавирусом.
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рекламаВо-вторых, источник сообщает, что вводимые рядом стран в Юго-Восточной Азии ограничения на деятельность промышленных предприятий могут вызвать перебои с поставками комплектующих для серверов. Спрос на них после вспышки коронавируса вырос, поскольку многие корпорации сейчас переходят на удалённую работу, а мощности серверной инфраструктуры приходится в срочном порядке расширять. К счастью, власти многих государств, вводящих ограничительные меры, довольно быстро разрешили производителям полупроводниковых компонентов возобновить деятельность, поскольку сочли её общественно важной.
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