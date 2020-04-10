Летом AMD может выпустить оптимизированное ядро Matisse 2
Канал AdoredTV на этой неделе побаловал и ценителей талантов AMD, пусть и достаточно лаконичным заявлением. По данным первоисточника, летом этого года AMD выпустит оптимизированные кристаллы Matisse с порядковым номером «2».
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рекламаСуть оптимизаций не уточняется, но можно предположить, что либо уменьшится площадь кристалла для снижения себестоимости, либо будет снижено энергопотребление. Не исключено и улучшение частотного потенциала. По всей видимости, изменений на уровне архитектуры Zen 2 не последует, разве что защита от актуальных угроз информационной безопасности может быть реализована «в кремнии».
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