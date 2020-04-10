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Летом AMD может выпустить оптимизированное ядро Matisse 2

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Канал AdoredTV на этой неделе побаловал и ценителей талантов AMD, пусть и достаточно лаконичным заявлением. По данным первоисточника, летом этого года AMD выпустит оптимизированные кристаллы Matisse с порядковым номером «2».

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Источник изображения: AMD

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Суть оптимизаций не уточняется, но можно предположить, что либо уменьшится площадь кристалла для снижения себестоимости, либо будет снижено энергопотребление. Не исключено и улучшение частотного потенциала. По всей видимости, изменений на уровне архитектуры Zen 2 не последует, разве что защита от актуальных угроз информационной безопасности может быть реализована «в кремнии».

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amd matisse zen 2
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Андрей Козин
09:49
Эм....разговор про райзены шёл, про интеловские кипятильники-отдельный разговор.
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John Doe
09:48
Ну-ну. Купил 9900к, водрузил туда топовую башню от Ноктуа, включил по дефолту и получил овер 80 градусов в стоке. Поневоле начнешь крутить вольтажи.
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
smaximaa
09:47
просто автор не умеет в тесты
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
smaximaa
09:46
в игры играют ради высоких циферок фпс и обязательно с мониторингом и в 720п, чтобы циферки ешё выше были))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Андрей Козин
09:46
Просто кому то делать нечего, вот и крутят постоянно настройки, да винду раз в месяц переставляют. Простые люди собрали, включили по дефолту, и работают. Чем всякой мастурбацией заниматься. :-)
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
Ваня Сидоров
09:45
Там память тормозная на 1333 вместо штатной 1600 :))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Дмитрий Алексютин
09:44
В играх 3600 на 15% больше ФПС выдает нежели 2700х
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Ваня Сидоров
09:44
Память надо было поставить 1066 вместо 1600й и тогда Рязань была-бы ещё быстрее :))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
smaximaa
09:44
поставь тайминги 22-22-22 на интлю, и посмотрим как он "тащить" будет Лол
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
go.d-bq
09:43
Вы правы, если даунвольтить систему, то в играх уже 210 Вт потребление и БП проживет свой положенный ресурс, но лучше поискать помощнее и получше БП, коих на Али огромное множество.
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