Канал AdoredTV в очередной раз поделился новой порцией информации о новинках компании Intel. Если выделить новости про серверные процессоры этой марки, то в 2021 году, как известно, ожидается дебют платформы Eagle Stream, которая сперва приютит 10-нм процессоры семейства Sapphire Rapids.

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Источник изображения: Intel

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Этим процессорам источник приписывает поддержку восьмиканальной памяти типа DDR5 и 80 линий PCI Express 5.0, не говоря уже об интерфейсе CXL и опциональной поддержке памяти типа HBM2. Специальная версия Sapphire Rapids для однопроцессорных конфигураций подразумевает увеличение количества поддерживаемых линий PCI Express 5.0 до 112 штук. Не исключено, что такие процессоры будут использовать двухкристальную компоновку.

Серверные процессоры Ice Lake-SP, которые выйдут в конце этого года, предложат до 38 ядер на разъём и 64 линии PCI Express 4.0 в максимальной конфигурации, но поддержка этого интерфейса будет реализована не во всех моделях семейства. Попутно сообщается, что у Intel скоро появятся инженерные образцы процессоров Thunder Bay. Это будет особый продукт для обучаемых систем, у которого на одной подложке с вычислительными ядрами Xeon будет соседствовать кристалл с ускорителем Movidius. Самое интересное, что последний может выпускаться компанией TSMC по 7-нм технологии, а собственный кристалл с вычислительными ядрами Xeon компания Intel будет производить, предположительно, по 10-нм технологии.