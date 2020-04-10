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Скачок спроса на ноутбуки не был для Intel полной неожиданностью

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Во многих регионах мира ноутбуки стали дефицитным товаром по мере распространения практики удалённой работы специалистов, которые могут совмещать нахождение дома с основными функциональными обязанностями. В интервью Bloomberg глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) заявил, что компания рассчитывала на довольно успешный в финансовом выражении первый квартал, и рост спроса на ноутбуки не стал для неё полной неожиданностью.

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Источник изображения: Bloomberg

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Смягчить эффект коронавируса в данном контексте помогло то обстоятельство, что Intel уже не первый квартал ведёт целенаправленную работу по расширению своих производственных мощностей. Кроме того, руководство прилагает необходимые усилия, чтобы предприятия Intel в регионах присутствия компании признавались «общественно значимыми», и на них не распространялись требования по самоизоляции. Квартальный отчёт Intel будет опубликован 23 апреля, в январе компания ожидала получить за период выручку в размере $19 млрд.

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