Эксперты IDC не смогли обойти стороной тему резкого роста спроса на ноутбуки в условиях самоизоляции населения в странах Европы. По предварительным данным источника, в первом квартале спрос на планшеты и ноутбуки в этом регионе вырос на треть от уровня предыдущего квартала.

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Источник изображения: Freepik

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Если учесть, что 90% поставляемых в Европу устройств производится в Китае, а поставки из КНР из-за эпидемии в первом квартале сократились на 15-20%, дефицита ноутбуков и планшетов в магазинах Западной Европы избежать не удалось. Ситуация во втором квартале будет определяться состоянием логистической системы, которое далеко от нормального.

Авторы исследования выражают надежду, что рынок персональных вычислительных устройств по мере разрастания глобального экономического кризиса будет переходить в стадию спада более медленно. И всё же закупки новых компьютеров в ближайшее время многим корпорациям придётся сократить, это же касается и индивидуальных покупателей, которые просто вынуждены будут экономить деньги. Текущий прогноз IDC подразумевает, что затраты на приобретение персональных вычислительных устройств в странах Западной Европы по итогам года сократятся на 5%, в Восточной Европе падение будет более заметным, как и в России.