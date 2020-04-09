Шансы задержки анонса 5G-версий iPhone до декабря достигают 10-15%
Сейчас можно встретить два противоречивых мнения о сроках анонса смартфонов Apple с поддержкой сетей 5G. Одни источники убеждены, что партнёры компании уложатся с подготовкой к сентябрю этого месяца. Другие считают, что анонс придётся сместить на пару месяцев, как минимум – из-за пандемии коронавируса, которая влияет не только на производственные процессы, но и на глобальную экономику.
рекламаЭксперты Wedbush со страниц Seeking Alpha заявляют, что текущая ситуация с распространением коронавируса не позволяет рассчитывать на сентябрьский дебют версий iPhone с поддержкой сетей пятого поколения.
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Шансы задержки анонса до октября или даже декабря варьируются от 10% до 15%, по словам авторов аналитической записки. Квартальный отчёт Apple будет опубликован в конце апреля. Нельзя исключать, что руководство компании в порядке исключения из правил заявит об изменениях в графике анонса новых iPhone. Представители Wedbush считают, что ожидания задержки анонса заложены в текущий курс акций Apple, поэтому соответствующие откровения на инвесторов уже вряд ли смогут произвести шокирующее впечатление.
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