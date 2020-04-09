Продукция GALAX в нашей стране и ряде соседних известна под торговой маркой KFA2, но сути новости это не меняет – этот производитель видеокарт предложил версию GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6 в низкопрофильном исполнении.

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Источник изображения: KFA2

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Новинка сочетает 896 ядер CUDA с частотами графического процессора 1590/1615 МГц. Видеокарта способна поддерживать до трёх дисплеев одновременно, на задней панели предусмотрены выходы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. В высоту видеокарта занимает пространство двух слотов расширения, она оснащается двумя вентиляторами компактных размеров.

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Источник изображения: KFA2

Кожух системы охлаждения и печатная плата формируют параллелепипед с размерами 166 х 69 х 34 мм, но полноразмерная планка задней панели увеличивает габариты до 182 х 121 х 39 мм. Дополнительный разъём питания видеокарте не требуется, она способна работать в связке с блоком питания мощностью 300 Вт.