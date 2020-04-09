Как сообщает Bloomberg, сотрудники Apple вчера получили уведомление, в котором руководство компании попросило их подготовить свои вопросы о ситуации с пандемией коронавируса, а также отозваться желающих рассказать о своём опыте пребывания в самоизоляции.

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Источник изображения: Bloomberg

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Вопросы руководство Apple попросило подготовить к субботе, но не стало конкретизировать, когда состоится видеоконференция с участием Тима Кука (Tim Cook), в ходе которой он постарается на них ответить. Компании Apple очень сложно было перестроиться на удалённый формат работы, поскольку контролировать конфиденциальность разработок в таких условиях чрезвычайно сложно. Формируя график удалённой работы, компания Apple особое внимание уделяла потребностям сотрудников с детьми, которым приходится совмещать их дистанционное образование с надомной работой.