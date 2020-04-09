Статистика Steam указывает на рост числа пользователей, играющих из дома на ноутбуках
По мере роста доли населения, добросовестно выполняющей рекомендации по самоизоляции, статистика Steam по количеству новых пользователей планомерно обновляла рекорд за рекордом. Представители сайта PC Gamer после изучения мартовской статистики Steam выявили ещё одну интересную закономерность.
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рекламаДоля процессоров марки Intel выросла с 78,85% до 81,25%, при этом их средняя частота опустилась с 3.7 ГГц до 3.0 ГГц. Увеличилась доля систем с интегрированной графикой Intel HD 4000 и HD 3000, возросла доля систем с операционной системой Linux. Всё это говорит о том, что пользователи «на удалёнке» начали активнее применять ноутбуки для игр. Процессоры Intel в сегменте ноутбуков пока распространены больше, чем процессоры AMD, чем и объясняется рост их доли по сравнению с февралём.
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