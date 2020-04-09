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В сентябре AMD может порадовать новыми настольными процессорами

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Вчера сотрудники сайта Tom’s Hardware Guide в очередной раз доказали, что давно пошли на сделку с информационными вымогателями, которые требуют денег за подписку на платные материалы DigiTimes. Безобидный заголовок про сроки анонса настольных процессоров Intel Comet Lake скрывал за ширмой платного контента более серьёзные откровения.

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Источник изображения: AMD

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Второисточник, если так можно выразиться, теперь утверждает, что в сентябре AMD рассчитывает представить настольные процессоры Ryzen 4000 семейства Vermeer. Под этим условным обозначением до сих пор скрывались носители архитектуры Zen 3, но подобная спешка кажется маловероятной. В начале марта исполнительный вице-президент Рик Бергман (Rick Bergman) английским языком объяснил, что процессоры Ryzen четвёртого поколения будут представлены к концу текущего года.

Казалось бы, чем сентябрь не конец года? И всё же, замыкающий третий квартал месяц нельзя считать концом года. Сохраняется ещё вероятность «бумажного анонса», с началом фактических продаж процессоров Vermeer в четвёртом квартале. Интересно, что DigiTimes попутно приводит более подробный график выхода на рынок материнских плат для процессоров Intel Comet Lake-S. Флагманские платы на основе Intel Z490 будут готовы к середине мая, а более доступные на базе Intel H470 и B460 появятся только в конце мая.

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Теги

amd socket am4 zen 3 ryzen 4000 vermeer
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