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Анонсирован смартфон UMIDIGI S5 Pro: Helio G90T, 256 ГБ ПЗУ, NFC и АКБ на 4680 мАч по цене до 300 долларов

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Китайская компания UMIDIGI представила новый смартфон. Он называется UMIDIGI S5 Pro. Новинка пополнила среднебюджетный ценовой сегмент. Производитель пока что не уточняется официальную стоимость смартфона на международной арене, но известно, что купить его можно будет менее чем за 300 долларов.

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В основе UMIDIGI S5 Pro лежит 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G90T с графикой Mali-G76 MC4 и пиковой частотой 2,05 ГГц. На данный момент это самая мощная однокристальная система среднего уровня, которая используется в смартфонах на глобальном рынке.



В плане производительности она превосходит даже 8-нанометровую SoC Snapdragon 730G. Для остужения пыла CPU предусмотрена система жидкостного охлаждения, которая продлевает время работы смартфона на максимальной мощности.





Мобильный процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, тогда как под хранение персональных данных пользователям отводится встроенное хранилище UFS 2.1 вместимостью 256 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4680 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки по проводу. В арсенал UMIDIGI S5 Pro также входит чип NFC.



На лицевой панели UMIDIGI S5 Pro установлена AMOLED матрица формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ составляет 6,39 дюйма. За счёт использования выдвижной фронтальной камеры производителю удалось минимизировать толщину рамок вокруг дисплея. Селфи-камера построена на 16-мегапиксельном датчике изображения.



В левом верхнем углу тыльной стороны установлена основная камера с четырьмя модулями. В смартфоне используются 5-мегапиксельные матрицы для размытия фона и макросъёмки. Разрешение главного модуля составляет 48 Мп, а широкоугольного – 16 Мп. Угол обзора равен 120 градусам. Производитель также заявляет об улучшенном программном обеспечении для камеры.



Новинка доступна в двух расцветках тыльной стороны: Ocean Blue и Cosmic Black. Сам задник изготовлен из 3D-стекла с изогнутыми боковыми краями. Смартфон весит 202 грамма и имеет размеры 159,2 х 75,7 х 9,6 мм. Также имеются USB-C, GPS и Bluetooth 5.0.



UMIDIGI S5 Pro поступит в продажу на международном рынке в мае текущего года по цене до 300 долларов.

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Больше информации вы найдёте на официальном сайте компании.
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Анонсирован смартфон UMIDIGI S5 Pro: Helio G90T, 256 ГБ ПЗУ, NFC и АКБ на 4680 мАч по цене до 300 долларов
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