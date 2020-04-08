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EVGA засветила выборочные характеристики платы на основе Intel Z490

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Время в самоизоляции может тянуться бесконечно долго, но анонс материнских плат для процессоров Intel в исполнении LGA 1200 неизбежно состоится в этом квартале, если ориентироваться на увеличивающееся количество соответствующих сигналов. Вот и компания EVGA на своём австралийском сайте засветила часть характеристик материнской платы Z490 FTW с артикулом 122-CL-E497-RX, которая основана на наборе логики Intel Z490, подразумевающем поддержку процессоров в исполнении LGA 1200.

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Источник изображения: EVGA

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Из лаконичного описания в каталоге на сайте производителя становится понятно, что плата формата ATX поддерживает интерфейсы SATA-600, USB 3.2 Gen 2x2, Wi-Fi и подсветку типа ARGB. Видимо, без этого атрибута красивой жизни материнскую плату энтузиастам нынче не продать.

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Теги

материнские платы evga comet lake-s lga 1200 intel z490
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Алексей Носков
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MainRead
16:36
как обычно материал на уровне ниже вотерлинии. а бы слепить ченить никчемное
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16:35
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E1nher1
16:34
Блок-то на 700, а нагрузил я его на 604 ватта. Нагрузить на 700 чем и зачем? Вы в реальных условиях часто загружаете блок питания под завязку?
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
MainRead
16:34
автору и модерам сайта ноль за статью сразу в заголовке ошибка -"обявил", благо хоть не "обос**л" исправте эту стыдобу
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Каа
16:33
Дык он уже два точно, его ещё никто не разбирал, под пломбами... Да даже в том FSP PNR ничего не менял. Но поскольку чиняю разные, то менял не в своих и не раз...
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smaximaa
16:32
Оформление хромает, заголовков с названиями модов очень не хватает
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V.L.A.D.L.E.N
16:30
Охренеть. Это прям как тепловентилятор.
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
Serg Kocha
16:29
нужно было вот так затестить Rtx 2070s + I7 9700 https://www.youtube.com/watch?v=I7H2oiogKHQ RX5700 + Ryzen 5 3600 https://www.youtube.com/watch?v=gGU7Q8ijY6E&t=134s
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
Сильвестр с талоном
16:29
Цены такие ломят, конечно) Хотя сам покупаю по скидке всегда, за исключением прям крутых игр, ждать скидку на которые ну прям нет желания.
Разработчики новых игр в Steam каждый год зарабатывают всё больше
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