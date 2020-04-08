EVGA засветила выборочные характеристики платы на основе Intel Z490
Время в самоизоляции может тянуться бесконечно долго, но анонс материнских плат для процессоров Intel в исполнении LGA 1200 неизбежно состоится в этом квартале, если ориентироваться на увеличивающееся количество соответствующих сигналов. Вот и компания EVGA на своём австралийском сайте засветила часть характеристик материнской платы Z490 FTW с артикулом 122-CL-E497-RX, которая основана на наборе логики Intel Z490, подразумевающем поддержку процессоров в исполнении LGA 1200.
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рекламаИз лаконичного описания в каталоге на сайте производителя становится понятно, что плата формата ATX поддерживает интерфейсы SATA-600, USB 3.2 Gen 2x2, Wi-Fi и подсветку типа ARGB. Видимо, без этого атрибута красивой жизни материнскую плату энтузиастам нынче не продать.
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