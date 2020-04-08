Производители материнских плат воодушевлены приближением анонса Intel Comet Lake-S
Редкий DigiTimes в эту удивительную и прекрасную пору обойдёт стороной тему приближающегося и долгожданного анонса процессоров Intel семейства Comet Lake-S. Как известно, формальный дебют намечен на 30 апреля, но купить эти процессоры нельзя будет до 27 мая.
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рекламаЗато производители материнских плат, как сообщают тайваньские источники, с нетерпением и надеждой ждут дебюта новых процессоров, поскольку это событие хоть как-то поддержит унылый во всех остальных отношениях второй квартал 2020 года. По некоторым оценкам, объёмы продаж материнских плат сократились на величину до 30%.
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