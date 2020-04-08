В марте выручка производителей компонентов для ноутбуков резко выросла
Многие отраслевые аналитики пока сходятся во мнении, что до середины этого года на рынке ноутбуков и сопутствующих комплектующих будет наблюдаться подъём, потому что сохраняющийся режим самоизоляции поддерживает спрос на персональные компьютеры небольших габаритов, пригодные для удалённой работы и дистанционного обучения. Сайт DigiTimes сообщает, что некоторые производители компонентов для ноутбуков уже отчитались о заметном росте выручки в марте текущего года.
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рекламаСчастливчиками, в частности, стали производитель систем охлаждения Taisol Electronics и поставщик аккумуляторных батарей Simplo Technology. Спрос на ноутбуки в коммерческом и образовательном сегменте обеспечил рост заказов. Остаётся наблюдать, насколько продолжительным он получится.
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