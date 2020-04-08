AMD за пару лет отвоевала у Intel восемь процентов клиентского рынка
AMD вынуждена рисовать радужную картину перед инвесторами, поскольку скоро ей предстоит отчитаться о результатах деятельности в первом квартале текущего года. В профильном разделе сайта компании уже появилась апрельская редакция презентации, её обозначение говорит о явной ориентации на инвесторскую аудиторию.
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рекламаОдин из главных по силе убеждения слайдов рассказывает об успехах компании в сегменте клиентских процессоров. За восемь предыдущих кварталов AMD смогла укрепить свои рыночные позиции на восемь процентных пунктов. Доля её процессоров в дорогом сегменте превышает 50% во многих интернет-магазинах планеты. Свои настольные модели с 12 и 16 ядрами AMD считает самыми производительными на рынке.
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Количество ноутбуков на базе процессоров AMD за 2019 год увеличилось на 70%. В этом году будет выпущено более 135 новых моделей ноутбуков на основе процессоров этой марки. Компания считает, что в сегменте сверхтонких ноутбуков её процессоры обеспечивают самое высокое быстродействие как в однопоточных, так и в многопоточных приложениях.
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В настольном сегменте третье поколение процессоров Ryzen опережает по популярности второе, при этом средняя цена реализации поднялась. Наконец, процессоры Ryzen Threadripper в своей категории AMD тоже считает непревзойдёнными по уровню быстродействия.
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