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Samsung вернётся к закупкам ЖК-панелей Sharp

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Производители традиционных ЖК-панелей сейчас попали в затруднительную ситуацию. Спрос на них падает по мере роста популярности более прогрессивных технологий типа AMOLED и квантовых точек, производство приходится сокращать или вовсе останавливать. Samsung Display к концу года полностью откажется от выпуска традиционных ЖК-панелей, Sharp пока распродаёт профильные предприятия или меняет их предназначение. В корпусах одного из них в Японии было налажено производство дефицитных медицинских масок.

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Источник изображения: Gaixin Global

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Сайт DigiTimes сообщает, что в этих условиях Sharp и Samsung Display помогут друг другу следующим образом: вторая возобновит закупки ЖК-панелей у первой, чтобы снабжать ими собственные телевизоры.

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