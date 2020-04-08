Samsung вернётся к закупкам ЖК-панелей Sharp
Производители традиционных ЖК-панелей сейчас попали в затруднительную ситуацию. Спрос на них падает по мере роста популярности более прогрессивных технологий типа AMOLED и квантовых точек, производство приходится сокращать или вовсе останавливать. Samsung Display к концу года полностью откажется от выпуска традиционных ЖК-панелей, Sharp пока распродаёт профильные предприятия или меняет их предназначение. В корпусах одного из них в Японии было налажено производство дефицитных медицинских масок.
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рекламаСайт DigiTimes сообщает, что в этих условиях Sharp и Samsung Display помогут друг другу следующим образом: вторая возобновит закупки ЖК-панелей у первой, чтобы снабжать ими собственные телевизоры.
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