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Intel прощается с семейством мобильных процессоров Kaby Lake Refresh

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На этой неделе специализированный портал Intel разместил информацию о грядущем прекращении поставок 14-нм мобильных процессоров Kaby Lake Refresh, которые дебютировали в третьем квартале 2017 года.

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Источник изображения: Intel

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В скорбном списке фигурируют четыре модели процессоров: Core i7-8550U, Core i7-8650U, Core i5-8350U и Core i5-8250U. Традиционная причина их упразднения – спрос сместился на другие продукты Intel. Заказы на поставку данных процессоров будут приниматься до 23 октября текущего года, последняя партия будет отгружена 9 апреля следующего года.

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