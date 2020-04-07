Завершился первый квартал, но квартальная отчётность многих компаний будет опубликована не ранее середины текущего месяца, поэтому инвесторам пока приходится ориентироваться на аналитические записки отраслевых экспертов. Представители Raymond James со страниц Tech Trader Daily поясняют, что пока коронавирус создаёт достаточно благоприятные для функционирования Intel рыночные условия.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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По крайней мере, в первом полугодии высоким спросом будут пользоваться ноутбуки, а рост выручки от реализации серверных комплектующих не прекратится и во втором полугодии. Масштабы компании даже позволят Intel на какое-то время забыть и о конкурентной угрозе AMD, и о трудностях с обновлением модельного ряда процессоров в будущем. В следующем году выручка Intel может сократиться из-за того, что клиенты закупятся всем необходимым в течение 2020 года. И фактор растущей конкуренции со стороны AMD к тому моменту уже нельзя будет ничем компенсировать, если остановить распространение коронавируса удастся в текущем году.