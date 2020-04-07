Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бум на рынке ноутбуков поможет Intel лишь до конца полугодия

+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке

Завершился первый квартал, но квартальная отчётность многих компаний будет опубликована не ранее середины текущего месяца, поэтому инвесторам пока приходится ориентироваться на аналитические записки отраслевых экспертов. Представители Raymond James со страниц Tech Trader Daily поясняют, что пока коронавирус создаёт достаточно благоприятные для функционирования Intel рыночные условия.

реклама

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

По крайней мере, в первом полугодии высоким спросом будут пользоваться ноутбуки, а рост выручки от реализации серверных комплектующих не прекратится и во втором полугодии. Масштабы компании даже позволят Intel на какое-то время забыть и о конкурентной угрозе AMD, и о трудностях с обновлением модельного ряда процессоров в будущем. В следующем году выручка Intel может сократиться из-за того, что клиенты закупятся всем необходимым в течение 2020 года. И фактор растущей конкуренции со стороны AMD к тому моменту уже нельзя будет ничем компенсировать, если остановить распространение коронавируса удастся в текущем году.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel аналитика финансы коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Бум на рынке ноутбуков поможет Intel лишь до конца полугодия
+
Intel продаёт часть активов компании MaxLinear
+
AIDA64 вводит поддержку процессоров Intel Rocket Lake
+
NVIDIA Turing в последнее время заметно прибавил в популярности
+
По темпам экспансии AMD Navi опережает Vega
2
AMD и NVIDIA присоединяются к суперкомпьютерной инициативе по борьбе с COVID-19
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 70
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 47
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
47
Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
10
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
22
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
7
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
7
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
2
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2

Сейчас обсуждают

Max Payne
10:02
Пфф... У нас на лохито и в хохляндии на лохе-олх давно так делают. Местные Аль Капончики крышки меняли и через авито доставку впаривали жертвам всякие пни горелые с крышками от i7.
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
Danil Shtern
10:02
смотрю иван ., пригляделся ... да это же шланг 1945 )
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
ccoonstt
10:01
После того, как они отлучили QIP от аськи, ушёл с неё, слава Святому Игнатию. :) Всё, до чего дотягиваются потные ручки Mail.ru, превращается в дерьмо.
ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
Kasyan
10:00
Обязательно кэп!
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Danil Shtern
09:59
" люди, которые отвечают за качество новостей Вам выскажут свою позицию." их позиция ясна, высказывать ее излишне , вот она
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
Kasyan
09:56
Феникс опять в Экселе запутался!
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Danil Shtern
09:53
" А вообще - я не знаю почему такого горе-блогера ещё не забанили." потому что проблема сайта не в зелотах, зистасксах , качках и прочем (убрано цензурой), а именно в адменстрации сайта, которая ради...
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
Kasyan
09:53
У нас?! Она на старте будет стоить минимум 599$ в США.
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
Y0!
09:52
Жертва маркетинга? Зачем было 2 года сидеть на десятке, когда можно было использовать православную семёрку? Вот моё железо не позволяет использовать семёрку - нет официальных драйверов USB, а неофициа...
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
smaximaa
09:47
Слава Хуангу! Аминь
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем