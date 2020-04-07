Intel продаёт часть активов компании MaxLinear
Ещё прошлой осенью появились слухи о намерениях Intel продолжит оптимизацию бизнеса за счёт реализации активов, связанных с разработкой беспроводных решений для домашнего использования. Предпраздничная брошюра компании ещё упоминала точки доступа на базе беспроводных контроллеров Intel в качестве удачных идей для новогоднего подарка, а на этой неделе компания MaxLinear заявила, что приберёт к рукам профильные активы Intel.
реклама
рекламаСумма сделки определена - $150 млн в форме денежных средств. Для покупателя это выгодное вложение средств, поскольку уже в первое время после завершения сделки MaxLinear рассчитывает на увеличение квартальной выручки в размере $60-70 млн. После всех необходимых согласований стороны рассчитывают завершить сделку в третьем календарном квартале этого года.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила