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Intel продаёт часть активов компании MaxLinear

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Ещё прошлой осенью появились слухи о намерениях Intel продолжит оптимизацию бизнеса за счёт реализации активов, связанных с разработкой беспроводных решений для домашнего использования. Предпраздничная брошюра компании ещё упоминала точки доступа на базе беспроводных контроллеров Intel в качестве удачных идей для новогоднего подарка, а на этой неделе компания MaxLinear заявила, что приберёт к рукам профильные активы Intel.

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Источник изображения: MaxLinear

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Сумма сделки определена - $150 млн в форме денежных средств. Для покупателя это выгодное вложение средств, поскольку уже в первое время после завершения сделки MaxLinear рассчитывает на увеличение квартальной выручки в размере $60-70 млн. После всех необходимых согласований стороны рассчитывают завершить сделку в третьем календарном квартале этого года.

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intel финансы сети и телекоммуникация
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