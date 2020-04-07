Принято считать, что процессоры Intel Rocket Lake-S перенесут микроархитектуру Willow Cove, дебютировавшую в составе 10-нм процессоров Ice Lake, обратно на 14-нм кристалл. Соседний кристалл с графической подсистемой Intel Xe (Gen 12) будет выпускаться по 10-нм технологии, а конструктивное исполнение LGA 1200 поддерживает некоторую надежду на совместимость с материнскими платами, предназначенными для Comet Lake-S.

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Разработчики информационно-диагностической утилиты AIDA64 Extreme спешат сообщить, что в новой версии программы реализована предварительная поддержка не только процессоров Intel Rocket Lake, но и процессоров Intel Elkhart Lake и Japer Lake. Последние относятся к семейству экономичных решений для недорогих компьютеров и встраиваемых систем.

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Источник изображения: AIDA64 Extreme

Улучшена поддержка материнских плат на базе набора логики Intel Z490. Всё указывает на то, что в текущем квартале соответствующие платы должны появиться в продаже. Из графических новинок поддерживается Radeon RX 590 GME, выпущенный на рынок КНР.