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Другое

AMD и NVIDIA присоединяются к суперкомпьютерной инициативе по борьбе с COVID-19

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Со страниц Twitter глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подтвердила участие компании в суперкомпьютерной инициативе, направленной на поиски средств борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 под эгидой американских властей. Последние попутно заявили, что NVIDIA к этому начинанию тоже присоединилась.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Тем временем, проект распределённых вычислений Folding@home при непосредственном участии 700 000 владельцев видеокарт и центральных процессоров добился определённых успехов в моделировании поведения белковых структур, связанных с коронавирусом. Чтобы приблизить победу, предстоит сделать очень много, но существенный прогресс не был бы возможен без активной поддержки общественности.

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