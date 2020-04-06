Celeron D 340 и Celeron D 320 обновили рекорды по частоте
Вызов пандемии из своего убежища в Италии местный энтузиаст GRIFF бросил в виде неутомимого непрерывного ретроразгона имеющихся у него в бесчисленном количестве старых процессоров. За прошедшие сутки статистика рекордов пополнилась достижением частоты 5240 МГц процессором Celeron D 320 и достижением частоты 5110 МГц процессором Celeron D 340.
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рекламаОба значения являются рекордами в модельном зачёте, они получены при использовании системы фазового перехода каскадного типа и материнской платы Asus P4C800-E Deluxe с разъёмом Socket 478. Частоту процессора Celeron D 330 итальянцу удалось увеличить в два раза до 5330 МГц, но это соответствует лишь третьему месту в модельном зачёте.
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