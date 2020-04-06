Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Celeron D 340 и Celeron D 320 обновили рекорды по частоте

+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке

Вызов пандемии из своего убежища в Италии местный энтузиаст GRIFF бросил в виде неутомимого непрерывного ретроразгона имеющихся у него в бесчисленном количестве старых процессоров. За прошедшие сутки статистика рекордов пополнилась достижением частоты 5240 МГц процессором Celeron D 320 и достижением частоты 5110 МГц процессором Celeron D 340.

реклама

Источник изображения: HWBot, GRIFF

реклама

Оба значения являются рекордами в модельном зачёте, они получены при использовании системы фазового перехода каскадного типа и материнской платы Asus P4C800-E Deluxe с разъёмом Socket 478. Частоту процессора Celeron D 330 итальянцу удалось увеличить в два раза до 5330 МГц, но это соответствует лишь третьему месту в модельном зачёте.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон celeron ретроклокинг socket 478
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Tesla продемонстрировала, как работает аппарат ИВЛ из автомобильных компонентов
+
Celeron D 340 и Celeron D 320 обновили рекорды по частоте
+
Samsung не сможет опередить TSMC в освоении 3-нм технологии
+
Вице-президент TSMC по разработкам вернётся к преподавательской деятельности
+
Билл Гейтс считает, что контроль над распространением коронавируса в США удастся взять к концу апреля
3
ASRock и Gigabyte ищут спасения в серверном сегменте
1
Из того, что было: Apple наладила производство медицинских лицевых щитков
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
3 апреля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
56
7 cпособов сэкономить при покупке игрового компьютера в 2020 году
55
Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла
50
Подбор процессора LGA775/771 для Nvidia GTX 750 LP
84
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
11
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
5
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
3

Сейчас обсуждают

Tovbot
13:39
"сперва добейся":))) ESRAM был физически отдельным чипом, к которому нужно было отдельно прописывать доступ и работу с ним. В данном же случае есть общий пул из 16 гигабайт памяти, и CPU/GPU имеют пря...
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Эдуард Разевич
13:34
Да ладно ?
ICQ снова в строю. Mail.ru Group обновили мессенджер и сделали его более современным
Tovbot
13:32
Там GPU с фиксированной частотой, там вопрос может достичь или нет не стоит в принципе. Это на плойке надо оптимизировать код под энергопотребление, чтобы система рендерила кадры на макс частоте.
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Эдуард Разевич
13:31
Плана максимум а толку нуль, не позорьтесь,закопайте к чертям обратно эту эксгумацию.
ICQ снова в строю. Mail.ru Group обновили мессенджер и сделали его более современным
Saint_Diver
13:30
Мне кажется здесь вопрос совсем в другом, а именно: могут ли сами Полярисы работать с GDDR6? Есть ли у них поддержка на аппаратном уровне?
Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем
Haustmyrkr
13:30
Игры от Мэйл ру отличные!
ICQ снова в строю. Mail.ru Group обновили мессенджер и сделали его более современным
Антон вырезай его
13:30
из аиды на частоте 3.3 или хотя бы на частоте 3, скинь скрины, после 5 минутного прогона FPU. Разница в цене уйдет на водянку. а учитывая количество брака и отвалов на материнках из китая, логичнее к...
Ryzen 7 3700Х против Ryzen 7 2700 против Ryzen 7 1700 – стоит ли геймерам покупать бюджетный 8-ядерный процессор в 2020 году
Дмитрий Садов
13:29
а чем это не разделеная? тянет тут так, там тянет не так) очень просто))) ага чушь несет, чел он инженер, а ты кто? Тем более они именно что разделеные чипы с разной пропускной способностью... где выд...
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Tovbot
13:29
Ну дык этот инженер из Crytek тоже судя по всему консоль не видел и доступа к девкиту не имел, поэтому фантазирует.
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Sergiu Bunacalea
13:29
Разве так тяжело понять что в новом Xbox нет медленной памяти. Есть чуть медленнее сверхбыстрой памяти )) А что касается разделение памяти , то это просто необходимо под x86 архитектуру для обратной ...
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем