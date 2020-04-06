Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Билл Гейтс считает, что контроль над распространением коронавируса в США удастся взять к концу апреля

+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке

Один из сооснователей Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) в последние годы много внимания уделяет благотворительной деятельности, включая борьбу с распространением различных заболеваний, поэтому он считает уместным давать комментарии и по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечает CNBC, он сделал собственный прогноз по развитию ситуации в США.

реклама

Источник изображения: Getty Images

реклама

В вопросе оценке смертности Гейтс солидарен с представителями американского ведомства по здравоохранению. По его мнению, в лучшем случае всё может ограничиться менее чем ста тысячами смертельных случаев на территории США. Если предпринимаемые меры по самоизоляции и дистанцированию сохранятся на нынешнем уровне, то распространение коронавируса в США удастся взять под контроль к концу месяца. В глобальном же масштабе всё равно необходима вакцинация населения. Процент смертельных исходов у COVID-19 не так высок, как у других инфекционных заболеваний, но проблема заключается в высокой способности коронавируса передаваться от человека к человеку и отсутствии лекарств и вакцин.

Об угрозе пандемии Гейтс говорил ещё в 2015 году, но с тех пор только пять процентов необходимых мероприятий и инвестиций было предпринято на случай её возникновения. По его мнению, после пандемии 2020 года человечество будет гораздо больше внимания уделять соответствующей подготовке. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс уже пожертвовал $100 млн на борьбу с коронавирусом.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Билл Гейтс считает, что контроль над распространением коронавируса в США удастся взять к концу апреля
+
ASRock и Gigabyte ищут спасения в серверном сегменте
+
Из того, что было: Apple наладила производство медицинских лицевых щитков
2
Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем
2
У Apple достаточно ресурсов, чтобы выстоять в затяжном кризисе
3
Intel занимается оптимизацией термодинамических свойств десятиядерного Core i9-10900K
22

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 51
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
1 апреля 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
51
7 cпособов сэкономить при покупке игрового компьютера в 2020 году
54
Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла
50
Подбор процессора LGA775/771 для Nvidia GTX 750 LP
84
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
8
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
3
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
4
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
2

Сейчас обсуждают

smaximaa
11:20
мне 2500к уже в 2015г стало не хватать, как вы на нём столько долго сидели
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
Александр Втюрин
11:19
2 года тоже сидел на 1060, сейчас уже она не тащит многое в утрах на моем 2к старичке Dell'!!!
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
8k_480Hz
11:18
Ну если выбирать по BtW, то только элт)))
Переход на 4К-мониторы состоится нескоро – статистика Steam подтверждает бессмысленность покупки дорогих 2-К и 4К-дисплеев в 2020 году
Max Payne
11:18
Где ты видел сейчас топовые-производительные комплектующие без rgb? Все топовые материнки, память, видеокарты, водоблоки и прочее с подсветкой. Это тренд времени. Помнится, аж в 2012 году, когда это н...
Переход на 4К-мониторы состоится нескоро – статистика Steam подтверждает бессмысленность покупки дорогих 2-К и 4К-дисплеев в 2020 году
smaximaa
11:16
покупать 6/6 щас, такое врагу не пожелаешь
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
smaximaa
11:16
парень, да у тебя серьёзные проблемы, раз свои комплексы сюда выкладываешь Лол зы. найди работу уже
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
Creonis
11:15
Подрядчик случаем не из Китая ?
Из того, что было: Apple наладила производство медицинских лицевых щитков
Юрий Клюев
11:15
Туркам чемоданчик от сони занесли,студия еле на плаву вот и облизывает на кончиках пальцев как говорил один святой консольшик😉
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Ralari
11:14
Так у аффтара 3570, который на 4+ГГц работать может.
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Aktay
11:14
Если бы заплатили мне, я бы тоже ходил под впечатлением
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем