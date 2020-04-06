Один из сооснователей Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) в последние годы много внимания уделяет благотворительной деятельности, включая борьбу с распространением различных заболеваний, поэтому он считает уместным давать комментарии и по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечает CNBC, он сделал собственный прогноз по развитию ситуации в США.

реклама

Источник изображения: Getty Images

реклама

В вопросе оценке смертности Гейтс солидарен с представителями американского ведомства по здравоохранению. По его мнению, в лучшем случае всё может ограничиться менее чем ста тысячами смертельных случаев на территории США. Если предпринимаемые меры по самоизоляции и дистанцированию сохранятся на нынешнем уровне, то распространение коронавируса в США удастся взять под контроль к концу месяца. В глобальном же масштабе всё равно необходима вакцинация населения. Процент смертельных исходов у COVID-19 не так высок, как у других инфекционных заболеваний, но проблема заключается в высокой способности коронавируса передаваться от человека к человеку и отсутствии лекарств и вакцин.

Об угрозе пандемии Гейтс говорил ещё в 2015 году, но с тех пор только пять процентов необходимых мероприятий и инвестиций было предпринято на случай её возникновения. По его мнению, после пандемии 2020 года человечество будет гораздо больше внимания уделять соответствующей подготовке. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс уже пожертвовал $100 млн на борьбу с коронавирусом.