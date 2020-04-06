Коронавирус только усилил глобальную тенденцию снижения спроса на настольные системы, из-за чего страдают тайваньские производители материнских плат и видеокарт. Самоизоляция подорвала продажи далеко за пределами Китая, хотя самой стране производство данных комплектующих планомерно восстанавливается. Не помогает даже пресловутая онлайн-торговля, поскольку видеокарты и материнские платы сейчас ценятся меньше, чем товары первой необходимости.

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Как отмечает DigiTimes , спрос на материнские платы и видеокарты упал на величину более 30% от привычных уровней. Компания Gigabyte Technology теперь ожидает резкого сокращения объёмов реализации данных товаров во втором квартале. Даже попытки увеличить объёмы продаж серверного оборудования не смогут компенсировать этих негативных явлений из-за текущей структуры выручки Gigabyte.

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Источник изображения: ASRock

ASRock пока получает от реализации серверного оборудования только 18% выручки, на долю видеокарт приходится 13%, а материнские платы занимают внушительный 61%. Тем не менее, как считают тайваньские источники, по итогам всего 2020 года прибыль ASRock должна вырасти именно за счёт упора на развитие серверного направления. MSI в первом квартале ожидает снижения выручки на умеренные 10%. В этих условиях тайваньские производители связывают некоторые надежды с новыми мобильными центральными и графическими процессорами, которые в марте и начале апреля представили AMD, NVIDIA и Intel.