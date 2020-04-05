С момента начала распространения коронавируса различные источники не раз высказывали озабоченность способностью Apple своевременно представить новые модели iPhone. Подобные слухи раз за разом опровергались другими источниками, но неизменно неофициальными. Постепенно фактор производственных задержек, обусловленных коронавирусом, уступил место ожиданию существенного снижения покупательной способности.

реклама

Аналитики Morgan Stanley и Credit Suisse, как сообщает издание Tech Trader Daily , сошлись во мнении, что завершающийся в сентябре текущий фискальный год принесёт Apple меньше выручки, чем ожидалось ранее. Кстати, даже ухудшенный прогноз упоминает о возможности компании выручить за год не менее четверти триллиона долларов США.

реклама

Источник изображения: Getty Images

С другой стороны, как отмечают авторы аналитической записки, Apple обладает не только преданной потребительской аудиторией, но и внушительным запасом денежных средств, который позволит ей выстоять при самом неблагоприятном развитии ситуации в мировой экономике. Фактически, Apple даже не станет прекращать выкуп акций и выплату дивидендов, если продолжительность кризиса ограничится несколькими месяцами.