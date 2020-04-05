Компания EVGA в эти дни напомнила о себе анонсом двух видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6: версия SC Ultra GDDR6 Gaming предлагает частоты 1710/1200 МГц, версия SC Ultra Black GDDR6 Gaming ограничивается частотами 1605/12000 МГц, но отличается оформлением с преобладанием чёрного цвета.

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Источник изображения: EVGA

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Особо подчёркивается, что видеокарты оснащаются укрепляющими пластинами с оборотной стороны печатной платы. На задней панели можно найти один порт HDMI 2.0b и два выхода DisplayPort 1.4.

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Источник изображения: EVGA

Обе видеокарты оснащаются 4 Гбайт памяти типа GDDR6, первая с учётом скидки в фирменном интернет-магазине EVGA стоит $160. Скидка дополняется бесплатной доставкой в течение ограниченного времени.