Партнёр Apple наладит выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Распространение коронавирусной инфекции в США вынудило власти страны призывать к началу производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких даже автопроизводителей. Tesla в этом плане традиционно отличилась, но пока дальше закупок готовых аппаратов в Китае дело не продвинулось, поскольку освоить такой вид продукции в сжатые сроки очень сложно. Максимум, чем Tesla готова помочь профильным производителям сейчас – это источниками резервного питания на базе литиево-ионных батарей.
рекламаТем временем, Bloomberg сообщает о готовности компании Flex, которая обычно специализируется на сборке компьютеров по заказу Apple, освоить выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В сжатые сроки ежемесячные объёмы производства планируется довести до 25-30 тысяч штук. При общей потребности в миллион аппаратов это не так много, но хотя бы какая-то помощь системе здравоохранения.
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Flex и в обычных условиях получает до $2 млрд в год от реализации медицинской техники собственного производства, но аппараты ИВЛ в ассортимент продукции этой компании не входят. Узким местом, по словам производителя, являются клапаны и трубки для аппаратов данного типа, поскольку их поставки ограничены. Компания намеревается наладить выпуск этих комплектующих самостоятельно.
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