Palit анонсировала в России видеокарты GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6
3 апреля 2020 года компания Palit анонсировала в России графические ускорители GeForce GTX 1650 GamingPro с видеопамятью GDDR6. Новинки на базе архитектуры Turing расширили ассортимент линейки GeForce GTX 1650.
Видеокарты отличаются обновлённой конструкцией системы охлаждения. Ускорители могут работать с минимальным уровнем шума при небольшой нагрузке. За счёт поддержки технологии 0db Tech вентиляторы системы охлаждения активируются только в том случае, когда температура GPU превышает отметку 60 градусов.
Графические адаптеры серии GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 можно использовать в компактных корпусах, исполненных в форм-факторе mini-ITX. Новинки с 4 ГБ памяти типа GDDR6 оборудованы двумя вентиляторами, имеют 6-pin разъём для подключения дополнительного питания, а также могут похвастаться портами HDMI и DisplayPort в количестве 1 и 2 соответственно.
Palit GeForce GTX 1650 GamingPro OC построена на базе GPU с частотой 1725 МГц. Рекомендованная розничная стоимость видеокарты составила 13 290 рублей. В GeForce GTX 1650 GamingPro частота графического чипа снижена до отметки 1590 МГц. Этот ускоритель тайваньская компания в России оценила в 13 290 рублей.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила