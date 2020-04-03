3 апреля 2020 года компания Palit анонсировала в России графические ускорители GeForce GTX 1650 GamingPro с видеопамятью GDDR6. Новинки на базе архитектуры Turing расширили ассортимент линейки GeForce GTX 1650.Видеокарты отличаются обновлённой конструкцией системы охлаждения. Ускорители могут работать с минимальным уровнем шума при небольшой нагрузке. За счёт поддержки технологии 0db Tech вентиляторы системы охлаждения активируются только в том случае, когда температура GPU превышает отметку 60 градусов.Графические адаптеры серии GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 можно использовать в компактных корпусах, исполненных в форм-факторе mini-ITX. Новинки с 4 ГБ памяти типа GDDR6 оборудованы двумя вентиляторами, имеют 6-pin разъём для подключения дополнительного питания, а также могут похвастаться портами HDMI и DisplayPort в количестве 1 и 2 соответственно.Palit GeForce GTX 1650 GamingPro OC построена на базе GPU с частотой 1725 МГц. Рекомендованная розничная стоимость видеокарты составила 13 290 рублей. В GeForce GTX 1650 GamingPro частота графического чипа снижена до отметки 1590 МГц. Этот ускоритель тайваньская компания в России оценила в 13 290 рублей.