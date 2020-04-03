Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Palit анонсировала в России видеокарты GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

3 апреля 2020 года компания Palit анонсировала в России графические ускорители GeForce GTX 1650 GamingPro с видеопамятью GDDR6. Новинки на базе архитектуры Turing расширили ассортимент линейки GeForce GTX 1650.



Видеокарты отличаются обновлённой конструкцией системы охлаждения. Ускорители могут работать с минимальным уровнем шума при небольшой нагрузке. За счёт поддержки технологии 0db Tech вентиляторы системы охлаждения активируются только в том случае, когда температура GPU превышает отметку 60 градусов.

Графические адаптеры серии GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 можно использовать в компактных корпусах, исполненных в форм-факторе mini-ITX. Новинки с 4 ГБ памяти типа GDDR6 оборудованы двумя вентиляторами, имеют 6-pin разъём для подключения дополнительного питания, а также могут похвастаться портами HDMI и DisplayPort в количестве 1 и 2 соответственно.



Palit GeForce GTX 1650 GamingPro OC построена на базе GPU с частотой 1725 МГц. Рекомендованная розничная стоимость видеокарты составила 13 290 рублей. В GeForce GTX 1650 GamingPro частота графического чипа снижена до отметки 1590 МГц. Этот ускоритель тайваньская компания в России оценила в 13 290 рублей.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

palit gddr6 geforce gtx 1650 gamingpro
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Palit анонсировала в России видеокарты GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6
+
Мобильной GeForce RTX 2060 SUPER велели придержать коней
1
В США фирменные магазины Apple будут закрыты до мая
+
Прикрыли лавочку: Amazon прекращает продажу средств защиты частным лицам
+
Samsung пришлось временно закрыть американское предприятие на карантин
+
Toshiba получила право вернуться в котировальный список Токийской фондовой биржи
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
202
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
20
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
11
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
20
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
23
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
47
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
19
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
17:20
Чувак , ты думаешь гипотетический быдлан к тебе полезет один ? Нищих много , а сладкий ты вот один . Задумайся все-таки , так ли хороши методы борьбы с короновирусом как они тебе кажутся на превый взг...
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Алексей
17:18
что то я не понял этих страданий... тебя пожалеть или что нужно? на 6 сек быстрее стал архиватор это конечно победа...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Даня Довг
17:18
Тебя, никто не заставляет, а играют 80% фанаты маунта они ждали 8 лет и им неважно есть или нету багов
Успех Mount & Blade II превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
mimigen
17:17
Зачем ты истеришь? Реальное положение дел непривычно, но не смертельно. Голова и мозги есть - затраты наверстаешь!
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Bratken
17:16
Если бы я тупо гамал, то свалил бы давно на 10. А так остаюсь в меньшинстве
Количество геймеров, играющих на Windows 7, упало до 7% – самая низкая цифра за последние 10 лет
RAZ13L
17:16
"Ryzen 5 1600 кушает даже в умеренном по нагрузке тесте AIDA64 FPU 73 ватта" омг какой кошмар! в играх то небось и 60 не набирает, но стресс_тесты это же важнее =) сделай даунвольт, раз так парит
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
mimigen
17:15
Я должен до "боя", который лишь возможен теоретически начать меряться "вооружением" или, как любит говорить нынешний электорат - пиписьками?
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
mimigen
17:13
Когда ты начинаешь обсуждать меня, то ты проигрываешь в споре. Именно ты, в споре со мной. Говорю я это потому, что мы с тобой разговаривали не раз. А если ты это понимаешь, то зачем начинаешь разгово...
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
kiberman
17:12
Шкуры косплейные уже были,потом из своего болота вылез "эксперт всея руси" Зелот, а теперь ресурс "пробил дно" и "добрался" до нефти)).
Российская нефть Urals перестала быть убыточной
Дмитрий Дурасов
17:11
Спасибо, но нет. Случай с Кодзимой наглядно показал,что чем больше шумихи вокруг игры. тем хуже она будет в конце концов.
Хидео Кодзима вновь заявил о желании создать очень страшный хоррор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем