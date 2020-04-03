В марте компания Apple вынуждена была закрыть 458 фирменных розничных магазинов за пределами Китая и близлежащих территорий в связи с угрозой распространения коронавируса. Внутри некоторых магазинов остались устройства клиентов, которые были переданы ими до закрытия для осуществления ремонта. Корпорация также предложила сидящим без дела продавцам пройти переподготовку, чтобы на период самоизоляции освоить профессию консультанта службу технической поддержки. Агентство Bloomberg сообщает, что фирменные магазины Apple в США будут закрыты до начала мая.

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Источник изображения: Bloomberg

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На территории страны у Apple расположено около 270 магазинов, и ситуация вокруг каждого будет постоянно мониториться, чтобы предусмотреть возможность открытия до первого мая, если этому будет способствовать эпидемиологическая обстановка. Сотрудники офисов Apple в США перешли на гибкий график работы, в тех случаях, когда это возможно, они работают на дому. Ранее сообщалось о возможности открытия части магазинов за пределами Китая в первой половине апреля, но пока рано судить, насколько это возможно.