Toshiba получила право вернуться в котировальный список Токийской фондовой биржи
Скандал трёхлетней давности лишил ценные бумаги японской корпорации Toshiba права присутствовать в котировальном списке Токийской фондовой биржи. Предполагалось, что запрет будет действовать на протяжении пяти лет, но регуляторы смягчили свои требования, как отмечает Nikkei Asian Review.
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рекламаТеперь они утверждают, что достаточно двух минувших лет, и это даёт Toshiba основания вернуть свои ценные бумаги в первый котировальный список Токийской фондовой биржи уже в этом году. Компания не стала тянуть с реализацией этой возможности, и подала соответствующее заявление сегодня. Возвращение на биржу вернёт Toshiba доверие инвесторов и расширит доступ к капиталу.
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