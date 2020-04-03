Скандал трёхлетней давности лишил ценные бумаги японской корпорации Toshiba права присутствовать в котировальном списке Токийской фондовой биржи. Предполагалось, что запрет будет действовать на протяжении пяти лет, но регуляторы смягчили свои требования, как отмечает Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Теперь они утверждают, что достаточно двух минувших лет, и это даёт Toshiba основания вернуть свои ценные бумаги в первый котировальный список Токийской фондовой биржи уже в этом году. Компания не стала тянуть с реализацией этой возможности, и подала соответствующее заявление сегодня. Возвращение на биржу вернёт Toshiba доверие инвесторов и расширит доступ к капиталу.