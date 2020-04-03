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Intel Core i7-4790K на частоте 6.2 ГГц обновил рекорд GPUPI for CPU 100M

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Некоторые энтузиасты даже в условиях пандемии и самоизоляции находят возможность использовать в своих экспериментах жидкий азот, но в этом нет ничего удивительного, поскольку его доставку профильные организации и ранее осуществляли на дом. Финский экстремал Jokot взялся за разгон «старого доброго Haswell» в довольно редком исполнении – Intel Core i7-4790K.

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Источник изображения: HWBot, Jokot

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Одновременно Jokot получил первый опыт использования известного открытого стенда OBT, и остался им доволен. При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 6200 МГц, температура под нагрузкой не превышала минус 133 градусов Цельсия.

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Источник изображения: HWBot, Jokot

В тесте GPUPI for CPU 100M финскому оверклокеру удалось занять первое место в модельном зачёте с результатом 12,677 секунды. Он попробовал силы и в других профильных тестах, но подобных успехов в них не добился.

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Теги

intel экстремальный разгон haswell
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